Хакеры признались во взломе PlayStation 5

Представители хакерской группировки fail0verflow заявили, что смогли взломать Playstation 5. Об этом сообщает издание VGC.

В сообщении энтузиастов в Twitter говорится, что группировке удалось достать корневые ключи PS5. «Все они были получены с помощью программного обеспечения, включая корневой ключ для каждой консоли», — рассказали представители fail0verflow. Также авторы отметили, что Sony будет непросто закрыть данную уязвимость с помощью обновления.

По словам журналистов, признание хакеров в получении корневых ключей еще не означает полный взлом консоли. «Симметричные корневые ключи позволяют хакерам расшифровывать файлы, в том числе прошивки», — отметили специалисты. В случае полного взлома PS5 пользователи смогут устанавливать на приставку игры в обход системы защиты: например, пиратские тайтлы. Это открывает возможность для бесплатного сохранения игр в память девайса.

В конце октября Sony выпустила очередное обновление. Проверившие апдейт специалисты заявили, что консоль оказалась мощнее. Согласно описанию апдейта, в нем оптимизированы настройки для игровой приставки, а также улучшен интерфейс.