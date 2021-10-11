На PlayStation 5 выйдет игра рекордного размера

Студия Haven Джейд Реймонд выпустит игру на PlayStation размером в один терабайт

Студия Haven Джейд Реймонд (Jade Raymond) выпустит первую игру рекордного размера около одного терабайта. Об этом сообщает издание GameIndustry.

В интервью медиа Джейд Реймонд, ранее работавшая в Ubisoft Montreal и Google, рассказала о планах ее студии Haven выпустить свой первый тайтл. Компания работает с Sony над первым в истории «терабайтной» игрой. По ее словам, тайтл будет иметь поддержку стриминга из облака, что позволит уместить ее на накопителе приставки.

Реймонд не стала раскрывать детали игры и сроки ее выхода. «Вещи, над которыми мы работаем, позволили нам узнать, что подразумевается под облачной игрой нового поколения», — отметила Джейд Реймонд. По словам геймдизайнера, в игре будет достигнут новый уровень качества.

Также предприниматель рассказала о нюансах работы с японской компанией. «Sony действительно выделяется как корпорация, которая понимает творческий процесс, сама делает игры, поддерживает команды разработчиков и дает им необходимую свободу», — отметила Реймонд.

Консоль нового поколения Sony оснащается SSD-накопителем емкостью один терабайт. Однако тайтлы подобного размера установить на приставку невозможно. Система PlayStation занимает часть места на диске, оставляя свободным около 825 гигабайт.

Ранее глава PlayStation Джим Райан (Jim Rayan) намекнул, что на консолях Sony может появиться сервис игр по подписке. «Я также хотел бы увидеть мир, в котором играми, которые мы делаем на PlayStation, смогут наслаждаться многие десятки миллионов людей. Возможно, сотни миллионов человек», — цитируют Райна журналисты.