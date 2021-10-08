Выпущены телевизоры для PlayStation 5 за миллион рублей

Sony представила флагманские телевизоры для приставки нового поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам представителей Sony, новые устройства превосходно подходят для PlayStation 5. «Только телевизоры BRAVIA XR автоматически регулируют и оптимизируют настройки изображения для консоли PlayStation 5, чтобы вы могли насладиться играми и фильмами», — говорится в сообщении компании. Модели имеют поддержку 4K с частотой 120 кадров в секунду, обеспечивают автоматическую настройку HDR и включение игрового режима.

Стоимость базовой LED-модели X95J с диагональю 65 дюймов составляет 280 тысяч рублей. Девайс A90J получил дисплей аналогичной диагонали и OLED-матрицу. В компании оценили новинку в 350 тысяч рублей. Кроме того, в ассортименте новых телевизоров есть модель Z9JЮ, которая отличается 85-дюймовой диагональю, поддержкой 8K-разрешения и стоит в России миллион рублей.

Кроме 8K-матрицы флагманский телевизор бренда имеет тонкие экранные рамки, процессор Cognitive Processor XR, поддержку технологии XR Motion для плавного отображения контента и голосовых ассистентов.

Летом 2020 года Sony создала линейку телевизоров Sony Bravia HX90, адаптированных для работы с PlayStation 5. Стоимость самого бюджетного варианта в Европе составила 1500 евро, моделей с 85-дюймовой диагональю — 3500 евро.