PlayStation 5 ускорили

Производительность консоли PlayStation 5 увеличилась после обновления. Об этом сообщили авторы проекта Digital Foundry на своем YouTube-канале.

Энтузиасты установили актуальную прошивку для приставки нового поколения и сравнили быстродействие с производительностью игр на старой версии ОС. В ряде случаев был зафиксировано заметное ускорение работы системы и более стабильное отображение кадров.

В частности, авторы протестировали фоторежим в игре Control, Godfall, Resident Evil Village и Devil May Cry 5 Special Edition со включенным рейтрейсингом. Отмечается, что практически во всех случаях производительность тайтлов на новой системе увеличилась.

Специалисты Digital Foundry не смогли выяснить, с чем именно связано увеличение мощности консоли Sony. По итогам теста оказалось, что производительность в современных играх выросла примерно на два-три процента. Релиз новой версии ПО для PS5 состоялся в середине сентября.

Ранее многие пользователи приставки прошлого поколения Sony рассказали, что после обновления их приставка стала работать хуже, чем раньше. Посетители Reddit сообщили, что столкнулись с неполадками вроде медленной работы устройства, ошибок сетевого подключения и отсутствия доступа к магазину PS Store.