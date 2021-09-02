Недостаток новой PlayStation 5 оспорили

Уменьшение размеров радиатора PlayStation 5 новой ревизии фактически не влияет на ее производительность. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Специалисты Digital Foundry проанализировали новую ревизию консоли PlayStation 5, которая появилась в продаже в августе. Авторы изучили ролик блогера Остина Эванса, который первым рассказал о том, что новая версия приставки отличается от старой более компактным радиатором и в этой связи якобы хуже справляется с охлаждением. Эванс заметил, что консоль стала нагреваться сильнее, хотя шум от работы вентиляторов снизился.

Авторы оспорили выводы блогера. Они заметили, что на основе данных о повышенной на несколько градусов температуре консоли нельзя делать выводы о недостатках или преимуществах устройства. Также специалисты заметили, что в ролике Эванса консоль новой ревизии шумела меньше, что кажется странным, так как приставка стала сильнее греться.

По мнению экспертов Digital Foundry, новая приставка может работать тише при незначительно более высоком нагреве. Это можно объяснить тем, что инженеры Sony оптимизировали работу системы охлаждения: «Радиатор меньшего размера на основе материалов с более низкой общей теплопроводностью был переработан таким образом, чтобы сделать его более эффективным».

В заключении журналисты отметили, что планируют детально изучить консоль PS5 новой ревизии и сделать подробное сравнение с приставкой оригинальной версии.

Новая ревизия PlayStation 5 появилась в продаже в конце лета. Обновленная модель отличается от той, которая поступила в продажу в ноябре, уменьшенным на 300 граммов весом и наличием нового винта, с помощью которого девайс крепится к подставке.