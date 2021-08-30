Наука и техника
 
Последние новости
США заявили о гражданских жертвах ракетного удара в Кабуле
Новое фото Рудковской в купальнике Dior разочаровало подписчиков
Найденную убитой в Башкирии 15-летнюю девочку перед смертью изнасиловали
Россиянам назвали оптимальную стоимость путевок на популярные курорты осенью
Звезда YouTube победил бывшего чемпиона UFC в боксерском поединке
Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось
Блинкен допустил закрытие дипмиссии США в Афганистане
Байдена проинформировали о ракетной атаке около аэропорта Кабула
МИД России предупредил об охоте США за гражданами России
Новости партнеров
Прослушать новость

Назван недостаток новой PlayStation 5

PlayStation 5 новой ревизии стала сильнее нагреваться
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Консоль Sony новой ревизии имеет более легкий вес, но нагревается сильнее, чем старая. Об этом в видео на YouTube сообщил блогер Остин Эванс (Austin Evans).

Он заказал PlayStation 5 новой ревизии, которая стала доступна в продаже в конце лета. Автор произвел демонтаж приставки и обратил внимание на конструктивные отличия между консолями разных версий. Как оказалось, актуальная приставка стала легче девайса первой ревизии примерно на 300 граммов из-за того, что инженеры Sony снизили габариты радиатора.

Эванс отметил, что не понимает, почему специалисты корпорации решили заменить радиатор спустя всего девять месяцев после выхода консоли в продажу. Данный апгрейд блогер назвал основным недостатком PS5 новой ревизии, так как приставка стала сильнее нагреваться. По результатам тестов, температура устройства во время работы выросла на 3-5 градусов.

Также автор считает, что уменьшение размеров деталей консоли может намекать на то, что Sony работает над более компактной версией приставки. Таким устройством может стать PlayStation 5 Slim — по аналогии с вышедшей в 2016 году PS4 Slim.

Ранее на появление приставки PlayStation 5 новой ревизии в продаже обратили внимание австралийские геймеры. Новая консоль примерно на 300 граммов легче оригинальной, также она имеет винт нового типа, с помощью которого девайс крепится к подставке. Глобальный старт продаж приставки Sony нового поколения состоялся в ноябре прошлого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Новая версия PlayStation появилась в продаже
Найден способ играть в PlayStation бесплатно
Раскрыта новая версия PlayStation 5
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0521 июля
Участники Тамбовского восстания

«Их расстреливали без суда»

Почему сто лет назад советская власть травила народ газом и брала детей в заложники
19:1126 августа

Оценено влияние iPhone 12 на медицинскую технику

18:4426 августа

Украина поставит агрегаты для турецких вертолетов

18:3526 августа

Древняя ДНК раскрыла неизвестные подробности о предках людей

Наука и техника00:0218 июля
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо

Мозг из машины.

Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
18:1826 августа

В России создали пулемет «Максим» с автонаведением

17:5726 августа

В Таджикистане нашли доработанные бронеавтомобили «Тигр»

18:0026 августа

Составлен словарь коронавирусной эпохи

Наука и техника00:0227 августа
Лев Троцкий в Крыму в 1921 году

«Они единственные, кто сопротивлялся этому носорогу»

Как Сталин разгромил Троцкого и уничтожил оппозицию в СССР
17:4126 августа

iPhone SE рекордно подешевел

17:2226 августа

Россия показала доработанную Т-14 «Армата»

17:1926 августа

Xiaomi уличили в замедлении зарядки смартфонов

Россия
«В США Ельцин нес ахинею»
Последний министр СССР — о крахе страны, бастующих шахтерах Донбасса и пьяных толпах в Москве
«Мы проявили мягкотелость»
Унижение, смерть и забвение: как сложились судьбы членов ГКЧП после провала путча в 1991 году
«Стало больше разрывов легких»
Новые штаммы коронавируса несут еще более опасные симптомы. Чего от них ждать?
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Россияне начали брать крупные микрозаймы
Систему кибербезопасности Сбера назвали лучшей в Европе
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Акции «Мечела» взлетели почти на 18 процентов
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Коронавирус оставил мир без кофе
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о службе в МВД предполагаемого убийцы девочки в Тюмени
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Россиянка устроилась наркокурьером ради спасения возлюбленного
«Электрический провод — его знак»
Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
Преподавателей московского вуза заподозрили в получении взяток в биткоинах
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Налоговый инспектор получил условный срок за советы по уклонению от налогов
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Бес памяти.
Невестка Кристофера Нолана сняла фантастический триллер с играми разума и Хью Джекманом. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Врачи признали популярный в TikTok челлендж опасным
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Максим Галкин рассказал о неожиданном поступке пьяного Баскова
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
В День знаний пройдет премьера подростковой драмы «Урок демократии»
Познер раскрыл свое отношение к смертной казни
Все материалы
Ценности
Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Фанаты пристыдили Бородину за фото в платье с декольте
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Оксана Самойлова показала убранство роскошной яхты с отдыха в Греции
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Журналистка раскрыла способ выглядеть «дорого» без затрат
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Женщина решила сэкономить и отказалась от покупки туалетной бумаги и еды
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Оскорбленный посетителями официант получил 332 тысячи рублей чаевых
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены
Все материалы
Great Wall показал очень брутальный рамный внедорожник
Суперкары Америки: 500 км/ч — не предел
Переодетый «британец», дорожная ракета от тюнеров Ford и гиперкар в честь торнадо
Дрэг-гонку болида Формулы-1, супербайка BMW и Porsche 911 показали на видео
Видео: GMC Yukon Denali — Land Cruiser по-американски?
Кто сказал, что у всех должны быть одинаковые «крузаки»?
General Motors остановил продажи Cadillac и Chevrolet с 3,0-литровым дизелем
Видео: cамый дорогой Porsche Cayenne в России
Если вам ничего не говорит имя Rinspeed, скажет цена: 33 миллиона рублей
Обновленный Atlas раскрыл новый дизайнерский стиль Geely
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Кажется, что это мираж»
Сахалин стал одним из самых желанных направлений для путешествий. Чем там заняться туристам?
«В России намного больше порядка»
История эквадорца, который переехал в Петербург и полюбил местный рок
Челябинцам провели экскурсию по первой крепости города
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Проект «Казанские гастроли» пройдет на всей территории Татарстана
Все материалы