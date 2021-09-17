Консоли PlayStation 4 сломались после обновления

Пользователи консолей Sony предыдущего поколения пожаловались на появление проблем после обновления приставки. Соответствующие публикации появились на Reddit.

Геймеры обратили внимание на то, что проблемы с консолью стали появляться после обновления до актуальной прошивки под номером 9.00. В первую очередь пользователи рассказали, что им пришлось долго ждать, пока апдейт скачается и установится на PlayStation 4. Также посетители Reddit сообщили, что столкнулись с неполадками вроде медленной работы устройства, ошибок сетевого подключения и отсутствия доступа к магазину PS Store.

«Установил обновление, после этого у меня возникла ошибка SU-42118-6. Я даже не могу включить свой контроллер. Что я должен делать?» — спросил пользователь под ником natashairis. «Когда я подключил контроллер USB, он выключил систему, а затем перезапустил предварительное обновление», — рассказал другой геймер. В треде о сломанной после обновления консоли к настоящему моменту появилось почти 400 комментариев.

Энтузиасты рассказали, что в некоторых случаях исправить проблему можно с помощью перезагрузки. «Перед обновлением я перезапустил PS4, удалил файл обновления, снова загрузил его и затем установил обновление», — рассказал о своем опыте геймер под ником CREOOOO.

Несмотря на проблемы обладателей PS4, жалоб пользователей PlayStation 5 на аналогичные проблемы не наблюдалось. Для приставки нового поколения также вышел апдейт, который добавил возможность расширения встроенной памяти с помощью SSD-накопителя и 3D-звук на телевизорах.