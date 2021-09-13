Обновление для Cyberpunk 2077 сломало игру

Пользователи Reddit пожаловались на сломавшее Cyberpunk 2077 очередное обновление. Соответствующий тред доступен на сайте площадки.

В публикации от пользователя под ником yabaitanidehyousu говорится, что после установки актуального патча для Cyberpunk 2077 в игре стали пропадать текстуры. Геймер продемонстрировал запись экрана с тайтлом, согласно которой текстуры на лицах некоторых неигровых персонажей (NPC) отображаются не полностью. «Никогда раньше такого не было», — отметил пользователь, подчеркнув, что играет на приставке PlayStation 4 Pro.

Пост стал популярным, собрав 4,5 тысячи лайков и почти 400 комментариев других посетителей Reddit. Большая часть юзеров отмечала, что также запускает игру от студии CD Projekt RED на PS4 Pro. «Версия для PS4 — отстой», — заметил автор под ником Competitive_Swing_28. «На самом деле все облажалось, потому что теперь у меня внезапно возникает так много проблем, куда бы я ни пошел», — заявил автор под ником woomybii.

Многие комментаторы подчеркнули, что проблемы на PS4 и PS4 Pro возникли сразу после установки актуального обновления. Геймеры рекомендовали остальным пользователям отказаться от использования нового патча.

Консольные геймеры и ранее жаловались на проблемы с Cyberpunk 2077. В июне представители Sony сообщили пользователям, что в наилучшем качестве игра работает на PlayStation 4 Pro и PlayStation 5.

Первое крупное обновление для Cyberpunk 2077 вышло в конце августа. Патч под номером 1.3 доступен на всех платформах, на которых представлена игра — ПК, консоли PlayStation и Xbox, сервис Google Stadia.