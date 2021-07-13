Cyberpunk 2077 стала самой популярной игрой на PlayStation

Cyberpunk 2077 возглавила список самых скачиваемых игр для PlayStation 4 в июне. Об этом сообщается в отчете на сайте PlayStation.

В материале о самых популярных играх в США и Европе представители Sony рассказали, что флагманский продукт студии CD Projekt RED лидировал по количеству загрузок для PS4 на американском и европейском рынках. В частности, в Европе в топ-3 также вошли FIFA 21 и Grand Theft Auto V, в США — Grand Theft Auto V и NBA 2K21. Для PlayStation 5 на всех рынках первое место получила игра Ratchet & Clank: Rift Apart.

Reuters отмечает, что тайтл возглавил рейтинг спустя десять дней после возвращения в магазин PlayStation. Однако опрошенные агентством аналитики заявили, что ожидают снижения популярности Cyberpunk 2077. В частности, специалист Ipopema Securities Михал Войцеховски (Michal Wojciechowski) спрогнозировал скорый вылет тайтла из топ-10 игр.

Авторы отметили, что ранее представители CD Projekt RED предсказали повышенный интерес к тайтлу из-за отложенного спроса. На просьбу раскрыть актуальные данные о продажах игры в студии ответили отказом.

Возвращение Cyberpunk 2077 в магазин PlayStation произошло 21 июня. В декабре 2020-го тайтл был изъят из PS Store из-за многочисленных багов. Анонсируя повторную публикацию Cyberpunk 2077, представители Sony предупредили геймеров о возможных проблемах на консолях PS4 и заявили, что наилучший опыт в игре можно получить на приставках PlayStation 4 Pro или PlayStation 5.