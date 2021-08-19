Для Cyberpunk 2077 выпустили первое дополнение

Студия CD Projekt RED выпустила первое дополнения для Cyberpunk 2077. Об этом сообщается на сайте польской студии.

Патч под номером 1.3 доступен на всех платформах, на которых представлена игра — ПК, консоли PlayStation и Xbox, сервис Google Stadia. В описании дополнения говорится, что он исправляет большую часть ошибок в игре и включает в себя ряд нововведений. В частности, разработчики игры обещают повышенную производительность и стабильность тайтла.

После установки дополнения количество слотов для автосохранения в игре увеличивается с 10 до 20 штук, улучшается уровень масштабирования миникарты при вождении транспортного средства, добавляется кнопка, позволяющая перераспределить очки перков в дереве навыков персонажа.

Вместе с патчем в Cyberpunk 2077 появились три бесплатных дополнения. Одно из них, например, добавляет в игру две куртки и альтернативный образ Джонни Сильверхэнда. DLC можно включить или отключить в настройках дополнительного контента в главном меню тайтла.

Информация о том, что создатели Cyberpunk 2077 планируют выпуск крупного патча, появилась на Reddit в середине июля. Автор рассказал об огромном обновлении, которое включает в себя патчи и DLC и имеет размер около 38 гигабайт.