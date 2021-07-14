Для Cyberpunk 2077 выйдет огромное обновление

Cyberpunk 2077 получит крупное обновление, которое должно исправить часть ошибок игры и добавить новый контент. Об этом на Reddit рассказал пользователь под ником PricklyAssassin.

Энтузиаст заявил, что нашел упоминание крупного патча в коде Epic Games Store. Автор уточнил, что поиск информации производился легально, так как он официально приобрел копию игры в магазине Epic Games. Судя по сообщению, в разработке студии CD Projekt RED находится обновление, которое имеет размер около 38 гигабайт. Оно включает в себя патчи и DLC.

Пользователь рассказал, что апдейт будет принудительным: то есть геймеры не смогут перевести компьютер в автономный режим, чтобы проигнорировать его, — игра будет требовать подключение к интернету. Обновление выйдет на цифровых платформах Steam, GOG и Epic Games Store в течение ближайших двух-трех недель.

Кроме того, автор отметил, что из базы данных Epic Games Store исчезли упоминания о дополнениях к тайтлу. Это может говорить о том, что разработчики пересмотрели планы по выходу апдейтов и развертыванию нового контента.

В июле представители «М.Видео-Эльдорадо» раскрыли самые популярные игры среди проданных ретейлером в июне. Список возглавил футбольный симулятор FIFA 21. Также в топ-5 также вошли «Одни из нас: Часть II», Cyberpunk 2077, «Призрак Цусимы» и GTA V.