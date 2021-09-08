Раскрыты сроки выхода дорогой консоли PlayStation

Sony PlayStation 5 Pro представят не раньше конца 2023 года

Sony собирается выпустить Pro-версию актуальной игровой консоли не раньше 2023 года. Сроки выхода раскрыл на своем YouTube-канале автор популярного видеоблога Moore’s Law is Dead.

По информации автора, корпорация планирует представить новую версию игровой консоли PlayStation 5 не раньше конца 2023 года. Блогер также раскрыл самой поздний срок анонса приставки — конец 2024 года. В соответствии с ранними версиями консолей Sony приставка получит название PlayStation 5 Pro.

Инсайдер заметил, что новое устройство получит тот же графический чип AMD с 36 вычислительными блоками, которые, однако, будут работать с более высокой тактовой частотой. Благодаря новой архитектуре и пятинанометровому техпроцессу, девайс будет примерно на 50 процентов производительнее PS5. Также ожидается увеличение частоты кадров и улучшение качества изображения в играх. Консоль будет стоить дороже оригинальной приставки.

Так, если базовая версия PS5 с дисководом доступна на американском рынке за 499 долларов, то PlayStation 5 Pro будут продавать за 599-699 долларов. В заключение автор отметил, что важнейшей особенностью устройства будет поддержка 8K-разрешения. Девайс будет потреблять около 300 ватт энергии.

Pro-версия приставки PlayStation 4 была анонсирована в ноябре 2016 года — через три года после выхода базовой PS4.

В конце лета Sony выпустила на рынок PlayStation 5 без дисковода в новой ревизии. Аппарат стал на 300 граммов легче оригинального девайса благодаря более компактному радиатору.