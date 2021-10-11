В России подорожали десятки игр для PlayStation

Более 50 игр для PlayStation подорожали в России

Около 50 игр для PlayStation внезапно подорожали в России. Об этом сообщает портал PsPrices в своем сообществе во «ВКонтакте».

В числе десятков подорожавших тайтлов оказались как новые, так и старые игры. Так, увеличилась цена Persona 5 Royal — с 3499 до 4279 рублей, Need For Speed — с 1199 до 1429 рублей, Mortal Shell с 1799 до 2149 рублей, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes — с 1199 до 1429 рублей.

Некоторые тайтлы подорожали на тысячу рублей и более. К ним относятся Tekken 7 — Ultimate Edition — с 5499 до 6779 рублей, Cities: Skylines — Mayor's Edition — с 5799 до 7129 рублей, Sword Art Online Alicization Lycoris Deluxe Edition — с 6699 до 8209 рублей.

Создатели PsPrices не смогли объяснить удорожание игр. Также Sony никак не прокомментировала рост цен на тайтлы.

Подписчики портала в соцсетях объяснили ситуацию «ростом цен на все». «Ну а что вы хотели? Разработка дорожает», — отметил пользователь Сергей Соловьев. «Все чаще приходит мысль, что надо уходить на ПК, с такими-то ценами на игры», — подытожил автор Дмитрий Дудко.

Последний раз рост цен на PS-игры фиксировали летом. Тогда подорожали эксклюзивы для платформы PS — Bloodborne, Uncharted: The Lost Legacy и God of War.