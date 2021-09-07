Игры для PlayStation подорожают

Стоимость разработки одной игры для PlayStation увеличится до 200 миллионов долларов

Бывший топ-менеджер PlayStation предсказал удорожание игр для приставок Sony. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценке Шона Лейдена (Shawn Layden), который до сентября 2019 года занимал различные руководящие должности в компании, стоимость разработки игр будет расти. Лейден заявил, что в недалеком будущем каждая крупная игра для PS обойдется примерно в 200 миллионов долларов. Компания будет вынуждена поделить растущие издержки между геймерами.

Бывший топ-менеджер PlayStation заметил, что компания и партнерские студии постоянно ищут способы для снижения себестоимости тайтлов. Одним из таких способов является выпуск сиквелов и ремастеров популярных серий. По словам Лейдена, данный метод в индустрии называется «стратегией снижения рисков».

Во время своей работы на Sony Шон Лейден курировал, в том числе создание эксклюзивов для PlayStation 4. «Думаю, я внес свой вклад в то, чтобы показать миру, как может выглядеть потрясающий игровой процесс», — заявил предприниматель, оценивая свое сотрудничество с корпорацией.

Летом стало известно, что Sony подняла цены на ряд игр для PlayStation в России. За несколько дней подорожали около 60 тайтлов. В частности, стали дороже стоить эксклюзивы для платформы PS — Bloodborne, Uncharted: The Lost Legacy и God of War.