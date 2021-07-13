В России подорожали игры для ПК

Для пользователей из России в Steam резко подорожали игры от студии Bandai Namco

Часть игр для компьютеров из библиотеки Steam резко подорожала. Об этом сообщает издание DTF.

Журналисты обратили внимание на рост цен тайтлов для ПК от студии Bandai Namco. Удорожание произошло 12 июня, однако обновленные ценники заметили лишь спустя месяц. Стоимость игр повысилась в среднем на 15-25 процентов, однако в некоторых случаях тайтлы подорожали почти вдвое.

В частности, популярная игра Dark Souls III стала стоить 2499 рублей вместо 1999 рублей. Стоимость Code Vein и God Eater 3 увеличилась с 1799 до 2099 рублей. Резко подорожала Tales of Berseria, которая на данный момент доступна за 2099 вместо 999 рублей.

Представители Bandai Namco или Steam никак не прокомментировали удорожание тайтлов. Также неясно, по какому принципу формировались ценообразование. Авторы отметили, что ценники на игры указанной студии изменились исключительно для российских пользователей — например, в магазинах Украины и Казахстана стоимость тайтлов не увеличилась.

В конце июня стало известно, что в российском магазине для PlayStation подорожали порядка 60 игр. Например, стоимость эксклюзивов для платформы PS — Bloodborne, Uncharted: The Lost Legacy и God of War — увеличилась с 1349 до 1429 рублей.