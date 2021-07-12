Microsoft поднимет цены в России

Продукты Microsoft для корпоративного рынка России подорожают. Об этом сообщается на российском сайте компании.

В корпорации приняли решение приравнять цены на ПО и онлайн-сервисы в России к европейским. «После нескольких лет стабильности для наших партнеров и заказчиков, мы корректируем прайс-лист», — говорится в сообщении. Уточняется, что цены на продукцию будут больше соответствовать ценам, действующим в регионе Центральной и Восточной Европы, где они зафиксированы в долларах.

В компании заявили, что ПО подорожает примерно на 15,2 процента. Цены будут подняты только на корпоративные продукты — версии операционных систем Windows, офисные программы и онлайн-сервисы. Изменения не затронут оформленные заказы в рамках действующих соглашений корпоративного лицензирования.

Представили Microsoft заметили, что ценообразование компании носит глобальный характер и привязано к долларам США. Однако с октября 2018 года корпорации удалось сохранить стабильные цены в российских рублях «вопреки изменениям в экономической ситуации в стране». В заключении уточняется, что Microsoft стремиться обеспечить единообразие цен по всему региону.

В конце июня стало известно, что Microsoft выпустит специальные версии Windows 11 для некоторых стран — в том числе для России. Модифицированные образы ОС будут совместимы с компьютерами, не имеющими криптографического модуля TPM. Это объясняется тем, что в некоторых регионах используются альтернативные алгоритмы и технологии шифрования.