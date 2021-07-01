Названа новая особенность Windows 11

Windows 11 будет оптимизировать частоту обновления экранов ноутбуков, чтобы сохранить заряд аккумулятора. Об этом сообщает издание TechSpot.

Функция, получившая название динамическая частота обновления (Dynamic Refresh Rate, DRR), встречалась в ранних версиях операционной системы, однако не было известно, появится ли она в финальной сборке. В Windows 10 можно было выбрать между несколькими режимами частоты экрана — 60, 120, 144, 240 и 300 герц. Однако данную опцию нужно было активировать вручную через настройки системы.

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В ОС нового поколения DRR работает автоматически, оптимизируя частоту обновления картинки в зависимости от контента на экране и уровня заряда аккумулятора. Например, при статичной работе — вроде взаимодействия с текстовыми редакторами или в режиме ожидания Windows — система будет выдавать частоту 60 герц. В случае запуска игр или высококачественного видео ОС постарается показать максимальную частоту дисплея. Представитель Microsoft Ана Марта Карвалью (Ana Marta Carvalho) раскрыла информацию о том, что операционная система выбирает баланс между производительностью и автономностью.

По словам журналистов, функция динамической частоты обновления в настоящий момент работает во встроенных приложениях и ПО от Microsoft: Edge, Whiteboard, Photos, Snip & Sketch, Sticky Notes, To Do. Также DRR поддерживают такие сторонние программы, как Drawboard PDF, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator и Inkodo.

Анонс Windows 11 состоялся 24 июня. Операционная система получила редизайн, новое меню «Пуск», поддержку Android-приложений, интеграцию с игровым сервисом Game Pass. Microsoft начнет разворачивать ОС для пользователей в октябре.