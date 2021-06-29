Windows 11 установили на смартфон

Windows 11 удалось установить на смартфон. Об этом в своем Twitter сообщил разработчик Гюстав Монсе (Gustave Monce).

Монсе заявил, что инсталлировал операционную систему нового поколения на смартфон Lumia 950 XL — устаревший телефон производства Microsoft. По словам специалиста, ОС работает без использования протокола удаленного рабочего стола (RDP), однако архитектура ARMv8.0 накладывает некоторые ограничения на использование такого устройства.

Судя по фотографиям девайса, дизайн ОС адаптирован под габариты и экран устройства. Также Монсе продемонстрировал скриншоты настроек телефона с двумя сим-картами. Таким образом, установленная Windows 11 позволяет пользоваться базовыми функциями девайса — например, совершать звонки.

Ранее операционная система от Microsoft была представлена, в том числе, на смартфонах. Поддержка последней версии Windows 10 Mobile закончилась 10 декабря 2019 года. Lumia 950 XL был представлен в ноябре 2015 года.

Анонс Windows 11 состоялся 24 июня. Операционная система нового поколения выпущена для совместимых ПК — стационарных компьютеров, ноутбуков, гибридных устройств. Microsoft начнет разворачивать обновление для пользователей Windows 10 в октябре.