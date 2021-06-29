Раскрыта специальная версия Windows 11 для России

Microsoft выпустит специальные версии Windows 11 для некоторых стран. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Журналисты обратили внимание на обновленную документацию с системными требованиями к Windows 11. На ней было указано, что некоторые образы ОС будут совместимы с компьютерами, не имеющими криптографического модуля TPM. Специалисты предположили, что особые версии операционной системы будут предназначены для стран, которые не используют западные технологии шифрования.

В качестве примера журналисты указали Россию и Китай: «В обеих странах есть свои собственные альтернативные алгоритмы и технологии шифрования». Из раскрытых данных следует, что пользователи из указанных стран будут получать специальные ISO-образы Windows 11.

В материале говорится, что принудительное требование к наличию TPM-модуля вызвало переполох среди пользователей Windows, так как многие компьютеры по умолчанию не поддерживают данную технологию. На данный момент неизвестно, будут ли специальные ISO-образы распространяться свободно для любых пользователей.

Системные требования к Windows 11 были оглашены после презентации ОС нового поколения 24 июня. Кроме технологии TPM, для установки Windows необходима поддержка системной прошивки UEFI и защитного протокола Secure Boot.