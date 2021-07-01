Перечислены основные проблемы Windows 11

Первые пользователи Windows 11 не получили обновленный дизайн и столкнулись с проблемами в меню «Пуск». Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Журналисты медиа перечислили основные проблемы, с которыми столкнулись бета-тестеры ранней сборки Windows 11. Авторы начали с того, что многие участники программы Microsoft Insider не могут установить операционную систему на свои компьютеры. В частности, ОС выдает ошибку, что ПК не отвечает минимальным требованиям. Специалисты рекомендовали тестерам перезагрузить свое устройство.

Установившие ОС нового поколения энтузиасты рассказали, что не получили обновленное приложение «Проводник», хотя встроенная программа для работы с файлами претерпела редизайн. Поиск в меню «Пуск» также не работает — система не может распознать вводимые пользователями данные. Обычно это решается запуском скрипта «Выполнить» посредством быстрой команды Ctrl+R.

Прочие баги встречались не так часто. К ним относятся исчезающая панель задач, иконки программ, которые пропадают с рабочего стола, ошибка с отображением картинки на двух и более мониторах. Представители Microsoft заявили, что работают над устранением проблем.

В настоящий момент новая операционная система доступна только участниками закрытой программы Microsoft Insider. Релиз представленной в конце июня Windows 11 ожидается в октябре.