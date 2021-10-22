Sony представила обновление для PS5, которое ускорило консоль. Об этом сообщает издание Wccftech.

Специалисты медиа проанализировали выпущенный апдейт от Sony под номером 21.02-04.03.00. По словам авторов, после установки обновления PlayStation 5 должна стать мощнее. Согласно описанию апдейта, в нем оптимизированы настройки для игровой приставки, а также улучшен интерфейс.

Кроме того, в обновлении появилась поддержка сторонних накопителей M.2 SSD. Пользователи могут устанавливать соответствующие SSD-диски на свои консоли для расширения пространства. В рекомендациях компании говорится, что память PS5 можно увеличить с помощью накопителей емкостью от 250 гигабайт до четырех терабайт. В компании сообщили, что для лучшей производительности следует приобретать диски с системой охлаждения или самостоятельно устанавливать на накопители радиаторы.

Обновление 21.02-04.03.00 доступно на сайте Sony. Размер апдейта составляет 913 мегабайт.

Ранее авторы проекта Digital Foundry заметили, что PlayStation 5 стала мощнее после осеннего обновления. По итогам теста оказалось, что производительность в современных играх выросла примерно на два-три процента.