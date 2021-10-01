На PlayStation появилась первая 8K-игра

На консоли Sony PlayStation стала доступна первая игра в разрешении 8K. Об этом сообщает издание Techradar.

Первой игрой на приставке нового поколения, поддерживающей рекордное разрешение, оказалась головоломка The Touryst. Изначально появившейся в ноябре 2019 года тайтл от студии Shin'en Multimedia являлся эксклюзивом для консолей Nintendo Switch. Игра поддерживает разрешение 8K с частотой 60 кадров в секунду или 7680х4320 пикселей.

По словам авторов, The Touryst не использует никаких технических уловок — игра действительно поддерживает отображение в рекордном разрешении. Консоль PS5 также поддерживает вывод картинки на внешнее устройство через порт HDMI 2.1 в 8K с частотой 60 кадров в секунду, однако в данный момент отображение контента в таком разрешении программно отключено на приставке Sony.

Журналисты отметили, что появление подобной игры в магазине PlayStation ознаменовывает важную веху в развитии современного гейминга. «Владельцы PS5 наконец-то могут увидеть истинную мощь своей консоли в действии», — подчеркнули авторы.

Также специалисты заявили, что 8K-контент будет выглядеть лучше, чем картинка обычного разрешения, даже на 4K-телевизорах. «Надеемся, Sony скоро обновит прошивку PS5, чтобы мы могли по-настоящему испытать 8K-игры», — подытожили журналисты.

Одним из телевизоров с поддержкой 8K-разрешения является LG DVLED Home Cinema Display. Анонсированный в середине осени аппарат оценивается в 1,7 миллиона долларов, или около 124 миллионов рублей.