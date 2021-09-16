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LG представила 8К-телевизор за 123 миллиона рублей

LG выпустила 325-дюймовый телевизор весом в тонну и стоимостью 123 миллиона рублей
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Фото: LG Electronics

LG анонсировала выпуск телевизора с разрешением 8K, созданного по технологии Direct View LED. Об этом сообщает издание CNEt.

Старшая модель в серии премиальных телевизоров от LG имеет диагональ 325 дюймов и разрешение 8K. В линейке также присутствуют девайсы с диагональю до 108 дюймов и разрешением от Full HD. Устройства ориентированы на частных клиентов и использование в бизнесе.

Топовая модель линейки отличается от остальных тем, что расстояние между центрами пикселей составляет около 0,9 миллиметров, что соответствует стандарту MicroLED. Также представленный телевизор весит около тонны и для его установки и обслуживания необходимы квалифицированные специалисты. Стоимость флагманской модели с разрешением 8K составляет 1,7 миллиона долларов или около 123 миллиона рублей.

По словам журналистов, DVLED-телевизоры подобных размеров излучают не только свет, но и тепло — «словно лампы накаливания». Согласно техническим характеристикам, устройство выдает 56 592 британских тепловых единицы в час (BTU), что эквивалентно 16,5 киловаттам. В этом случае для охлаждения девайса или помещения, в котором он расположен, может понадобиться дополнительная система охлаждения.

LG гарантирует обслуживание устройств в течение трех лет. О точных сроках появления DVLED-телевизоров в продажу не сообщается.

В июле Sony представила в России линейку телевизоров с интеллектуальным процессором Bravia XR. Самый дорогой телевизор в линейке — Bravia XR Master Z9J — отличается наличием 85-дюймовой матрицей с Full Array LED и разрешением 8K, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR и стоимостью около миллиона рублей.

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