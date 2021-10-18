На PlayStation 5 вернулись старые проблемы

На PlayStation 5 заметили баг, из-за которого на приставку устанавливаются несколько версий одной игры. Об этом сообщают пользователи площадки Reddit.

На проблему еще в сентябре обратили внимание посетители форума Reddit. По словам некоторых геймеров, при загрузке определенной игры устанавливается как ее «правильная» версия, так и модификация для старой PlayStation 4. В этом случае есть риск заполнить место на диске. «Я купил версию для PS4, докупил обновление для PS5, но каждый раз, когда я запускаю свою новую консоль, а диск уже вставлен, начинается копирование версии для PS4», — отметил пользователь под ником jedieagle. По его словам, этот факт сильно раздражает.

На баг обращали внимание в начале 2021 года: Sony исправила проблему, но, судя по всему, неполадки вернулись. Тогда представители компании подтвердили, что описанная проблема имела место у ряда пользователей PS5. «В редких случаях версия игры для PS4 устанавливается с диска после обновления и установки версии для PS5», — отметили в корпорации.

В компании пока что не отреагировали на новые жалобы пользователей. Между тем геймеры предложили временное решение проблемы. «Единственный способ остановить это — извлечь диск», — заявил посетитель Reddit под ником Insatiablecannabista.

Это не первая связанная с дисководом PS5 проблема. В конце 2020 года геймеры заметили, что консоль может издавать сильный шум, даже когда не обращается к диску с игрой.