В Калининграде нашли украденную собаку

Хаски по кличке Цезарь, который пропал 2 декабря в Калининграде, нашелся в Железнодорожном

Хаски по кличке Цезарь, который пропал 2 декабря в Калининграде, нашелся в населенном пункте, находящемся в 78 километрах от города. Об этом хозяйка пса Светланка сообщила на своей странице в Instagram.

Известно, что собаку украл мужчина, имя которого не раскрывается, проходя мимо дома ее владелицы. По словам россиянки, похититель отвязал собаку и увел ее в неизвестном направлении. Выяснилось, что он дошел с питомцем пешком до поселка Железнодорожный.

Героиня материала рассказала, что искала пса вместе с добровольцами на протяжении трех дней. По ее словам, неравнодушные люди давали ориентировки, раздавали листовки и сообщали о местах, где видели потерянного Цезаря в последний раз. Таким образом хозяйке удалось найти хаски.

Отмечается, что нарушителя задержала полиция, которая выберет ему меру пресечения.

В октябре стало известно, что приют для животных появится и в Суздальском районе. Приют разместят восточнее дороги Владимир — Юрьев-Польский. В нем смогут содержать не менее 300 собак и 50 кошек. В настоящее время областной департамент ветеринарии занимается оформлением документов на земельный участок.