Автора «Холода» обязали выплатить компенсацию из-за текста о домогательствах

Суд обязал журналистку издания «Холод» Софью Вольянову выплатить 300 тысяч рублей бывшему преподавателю Российского государственного педагогического университета имени Герцена и политику Александру Кобринскому. Экс-профессор выиграл у Вольяновой дело, основанием для возбуждения которого послужил текст журналистки о его отношениях со студентками и предполагаемых домогательствах. Об этом у себя на странице в Facebook рассказала главный редактор издания Таисия Бекбулатова.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск Кобринского к Вольяновой, говорится в публикации Бекбулатовой. Журналистку обязали выплатить Кобринскому компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Вольянова у себя на странице в Facebook уточнила, что суд удовлетворил иск в части о порочащих сведениях. Автор текста добавила, что ее также обязали опубликовать у себя в Facebook опровержение.

При этом, по словам Бекбулатовой, издание не будет удалять текст о Кобринском. Вольянова планирует оспаривать вердикт суда в апелляционной инстанции. Как отметила журналистка, решение суда «не выбило их из колеи». Автор текста также подчеркнула, что не жалеет о потраченном на статью труде и о том, что из-за материала она оказалась в суде.

Статья под названием «Блистательный профессор», вызвавшая претензии Кобринского, вышла в ноябре 2020 года. В ней говорилось, что бывшие студентки на условиях анонимности рассказали о домогательствах со стороны бывшего преподавателя, принуждении их к БДСМ-сессиям и сексуальных отношениях с Кобринским. Политик у себя на странице в Facebook в ноябре отверг обвинения в домогательствах и насилии. В декабре он подал на Вольянову в суд.

Ранее стало известно, что блогер Илья Варламов проиграл дело из-за своей публикации о вывесках в Петрозаводске, в которой он назвал местных бизнесменов «говнохранителями». Суд обязал Варламова выплатить истцам компенсацию, удалить текст и опубликовать опровержение.