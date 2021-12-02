Российского блогера обязали удалить пост о «говнохранителях» в Петрозаводске

Российский блогер Илья Варламов впервые проиграл судебное дело из-за своей публикации о вывесках в Петрозаводске. Московский городской суд обязал Варламова удалить пост и выплатить истцам компенсацию, пишет «7х7».

Суд инициировало карельское ТСЖ. За «оскорбительные слова» жильцы запрашивали компенсацию в виде двух миллионов рублей, но по решению суда получат 10 тысяч. В публикации блогер назвал петрозаводских предпринимателей и противников новых правил размещения вывесок в городе «говнохранителями на страже визуального мусора». «Все эти прекрасные люди мечтают и дальше уродовать Петрозаводск, чтобы горожан каждый день тошнило от их пестрой рекламы, которой они загадили каждый клочок пространства», — писал блогер.

Суд обязал его не просто удалить публикацию, но и разместить на сайте опровержение — резолютивную часть судебного решения. Интересы блогера представляли адвокаты, он сам он в суде не присутствовал.

Ранее Варламов встал на защиту скандального памятника кошке в Кургане, который демонтировали из-за недовольства жителей города. Он предложил установить скульптуру в «менее популярной части города». Позже власти заявили, что памятник животному перемещен в торгово-развлекательный центр.