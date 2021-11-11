Скандальному памятнику кошке нашли новое место

URA.RU: скульптуру «Кошка на чемоданах» переместили в один из торговых центров Кургана

В Кургане скандальной скульптуре «Кошка на чемоданах» решили найти новое место. Памятник животному переместили в торгово-развлекательный центр «РИО», передает URA.RU.

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Монумент расположен на первом этаже комплекса, но подойти к нему смогут не все. Чтобы рассмотреть «Кошку на чемоданах», придется показать QR-код о пройденной вакцинации или перенесенном коронавирусе — скульптуру установили в COVID-free зоне.

Изначально памятник кошке был задуман как фотозона возле курганского железнодорожного вокзала — его создал местный художник-скульптор, а в октябре сотрудники РЖД установили его на улице. Жители города раскритиковали арт-объект за наличие декольте. После жалоб скульптуру демонтировали, но в конце октября председатель облдумы Дмитрий Фролов пообещал вернуть ее обратно к вокзалу.

В поддержку скульптуры кошки выступили телеведущий Иван Ургант и блогер-урбанист Илья Варламов. Первый попросил не переплавлять ее, а второй предположил, что памятник могут установить в менее популярной части города.

Ранее пользователей сети возмутила другая скульптура. Жители Севастополя пожаловались на фонтан в виде стоящей под зонтом девушки в коротких шортах. Власти города отметили, что внешний вид объекта скульптор с ними не согласовывал. Из-за общественного резонанса статую демонтировали.