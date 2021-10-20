В российском городе демонтируют скандальный памятник кошке

Южно-Уральская железная дорога решила демонтировать памятник кошке на вокзале в Кургане

Администрация Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) приняла решение о демонтаже памятника кошке в Кургане, не понравившегося местным жителям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЮУЖД, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Фотозона "Кошка на чемоданах" была передана вокзалу Кургана местным художником-скульптором. Учитывая мнение жителей города, принято решение о ее демонтаже», — поясняется в письме.

Ранее сообщалось, что граждане раскритиковали скандальный арт-объект, установленный на железнодорожном вокзале Кургана. Скульптура кошки с крупной головой и глубоким декольте показалась некоторым слишком откровенной, другим — непонятной, третьим — просто позорной.

Россияне также сочли монумент очередным объектом из серии неудачных, вспомнив памятник «Аленке» в Нововоронеже. Он был установлен зимой 2020-го и напугал местных. В сети скульптуру окрестили «памятником Русской Смерти».