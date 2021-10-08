На Сахалине решили сохранить природный памятник «Успеновские клюквенники»

В Сахалинской области решили сохранить памятник природы «Успеновские клюквенники», находящийся на грани исчезновения. Для этого местные власти намерены ужесточить наказание для тех, кто без лицензий охотится и собирает ягоды на охраняемой территории. Об этом сообщил областной депутат Евгений Лотин, передает ТАСС.

На данный момент запрета на сбор ягод на территории нет, но многие люди передвигаются по заболоченной местности на высокопроходимой технике и наносят земле ущерб колесами. Штраф для них составляет три тысячи рублей. Нового решения насчет наказания пока нет, предполагается, что это будут более высокие штрафы.

«Безусловно, эти ягодные уникальные места нужно сохранить. Думаю, здесь нужны более жесткие меры к нарушителям, на одном из заседаний думы мы обсудим этот вопрос», — сказал Лотин.

Природный памятник «Успеновские клюквенники» расположен за селом Успенское на юге Сахалинской области, его площадь составляет 280 гектаров. Здесь растет клюква и другие сахалинские ягоды, а также уникальные краснокнижные растения и лекарственные травы.