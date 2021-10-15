В Чите состоялось открытие памятника Героям России

В Чите прошло торжественное открытие памятника Героям России. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Мероприятие состоялось 15 октября на площади перед спортивно-концертным комплексом «Мегаполис-спорт». Известно, что на новом монументе изображены барельефы с лицами трех забайкальских молодых людей из Балея, Чернышевского района и Агинского, которые отдали жизнь ради спасения своих товарищей. Спецназовцу Евгению Эпову, матросу Алдару Цыденжапову и летчику Виктору Тюрикову звание Героев России было присвоено посмертно.

«Появилось еще одно очень важное для истории Забайкалья место, а имена и лица Героев будут знакомы теперь каждому читинцу и гостям краевой столицы», — отметила зампред правительства Татьяна Цымпилова во время приветственного слова.

По словам представителя оргкомитета по установке памятника Героям Гончикбала Баирова, к проекту были подключены архитекторы, краеведы и жители края.

Ранее в октябре сообщалось, что в сквере Дружбы народов в Екатеринбурге установили памятник выдающемуся татарскому поэту Мусе Джалилю. В высоту памятник достигает 2,8 метра. Бюст поэта располагается на мраморном постаменте.