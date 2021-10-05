В Нижнем Новгороде установили памятник русскому лексикографу Владимиру Далю

В Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония открытия памятника, посвященного русскому лексикографу Владимиру Далю. Установив бронзовый бюст на мраморный постамент, местные жители увековечили память ученого и исследователя языка. Об этом сообщает «Время Н».

Памятник находится на Верхне-Волжской набережной. 24 сентября прошло открытие нового культурного объекта. Участие в церемонии приняли в том числе министр образования Нижегородской области Ольга Петрова и ректор НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Жанна Никонова. Работа принадлежит скульптору Владимиру Кокурину.

«Понимая, что знания и таланты Владимира Ивановича были гораздо шире, мы не знаем, каким активным и деятельным гражданином и нижегородцем он был», — заметил инициатор создания памятника Олег Лавричев. Он добавил, что исследователь занимался организацией народного ополчения во время Крымской войны, а также открывал и развивал бесплатные школы и больницы в городе.

«Владимир Иванович для всех россиян является символом нашего языка, — отметила ректор НГЛУ. — Нижний Новгород обрел такую жемчужину и стал сердечным хранилищем любви к русскому языку».

Владимир Даль — писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, а также военный врач. Он наиболее известен как составитель «Толкового словаря» по русскому языку. На протяжении 53 лет он занимался этой работой. Ученый, по данным «Время Н», в это время также проживал в Нижнем Новгороде (1849-1859 годы) и был управляющим Нижегородской удельной конторы.

Ранее в приморской Находке прошло мероприятие, посвященное 189-летию со дня рождения первооткрывателя и капитана пароходокорвета «Америка» Александра Болтина.

В начале сентября также стало известно, что в Нижнем Новгороде установят бронзовый памятник писателю Максиму Горькому. Он появится в Ковалихинском сквере, возле дома, в котором некогда жил сам литератор.