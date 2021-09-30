В Челябинске разрешили арендовать 115-летний объект культурного наследия

В центре Челябинска разрешили арендовать деревянный дом, построенный еще в начале ХХ века

В центре Челябинска разные предприятия и компании будут арендовать старинный дом, построенный еще в 1907-1908 годах и являющийся объектом культурного наследия. Уже на фасаде почти что 115-летнего здания появились объявления. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на управляющую компанию «Сан Плаза».

По данным издания, деревянный дом находится недалеко от арт-сквера и новой набережной вдоль реки Миасс. В здании сейчас проходят ремонтные работы, однако в ноябре объект должен быть готов. Предполагается, что на площади 164,2 квадратных метров откроют арт-пространство.

По словам координатора краеведческого сообщества «АрхиСтраж» Юрия Латышева, возможно, что в начале ХХ века дом принадлежал Павлу Беляевскому, который торговал железными изделиями в лавке на Торговой площади. У здания был каменный цокольный этаж, облицованный серым гладко-тесанным гранитом. На верхнем деревянном этаже располагались четыре жилых комнаты с резным декором.

Латышев отметил, что в принципе законом разрешена аренда объектов культурного наследия. «Единственное, что новый арендатор или собственник любые работы — ремонтные и реставрационные — должен делать с согласованием госкомитета охраны объектов культурного наследия», — добавил он.

В заключение краевед заявил, что надо обязательно провести историко-культурную экспертизу, а также он рекомендовал определить объект охраны и включить в госреестр культурного наследия региона.

Ранее стало известно, что будут отреставрированы Золотые ворота во Владимире. Помимо этого, под Смоленском начали восстанавливать знаменитый «Теремок» во Фленове.