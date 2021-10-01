Внутри памятника «Тысячелетие России» нашли сталактиты

Специалисты в ходе работ по реставрации памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде обнаружили внутри его полого пьедестала сталактиты. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ), в ведении которого находится монумент.

Как рассказали в музее, находка была сделана, когда реставраторы из петербургской реставрационной мастерской «Наследие» решили исследовать памятник изнутри. Они проникли внутрь пьедестала через специальный люк и обнаружили на известняковой кладке сталактиты, которые успели образоваться за более чем 150 лет.

При этом специалисты отметили, что фундамент монумента находится в удовлетворительном состоянии. В то же время они признали, что металлические конструкции памятника разрушаются.

Открытие монумента состоялось в Великом Новгороде 8 сентября 1862 года и было приурочено к празднованию 1000-летия Руси. Участниками торжеств стали император Александр II и члены его семьи. Авторами памятника выступили Михаил Микешин, Иван Шредер и Виктор Гартман.