Жители российского города раскритиковали памятник кошке с декольте

Памятник кошке с чемоданами в Кургане назвали ужасным и сравнили с «Аленкой»

Жители города Кургана раскритиковали новый памятник в виде сидящей на чемоданах кошки. Россияне обсудили установку монумента в сообществе «ЧС | Курган» во «ВКонтакте».

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Новый арт-объект установили на местном железнодорожном вокзале. Памятник сделан в виде кошки с крупной головой, которая сидит на двух чемоданах. Она одета в платье с глубоким вырезом, рядом лежит котенок с мышью.

Реакция горожан оказалась неоднозначной. Некоторые пользователи обратили внимание на декольте кошки, а другие назвали творение ужасом. Участники обсуждения также сравнили арт-объект с героями научно-фантастического фильма «Аватар». Некоторые посчитали, что памятник стал очередным объектом из серии монументов, похожих на «Аленку» в Нововоронеже.

«Какая-то кракозябра», «Это кто-то из Чернобыля», «Можно напугаться», «Если внучка спросит кто это? Что мне ей ответить?», «Позор автору», «Милая кошечка, но грудь была лишней», — отметили пользователи под публикацией.

В июле 2021 года в сети обсудили появление в Белгородской области памятника студентам Шурику и Лиде, героям фильма Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Многие россияне сравнили новый объект с памятником «Аленке», отметив, что автор выполнил работу некачественно.