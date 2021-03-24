На Украине нашли «брата» скандального памятника Аленке

В Житомирской области (Украина) обнаружили необычный памятник погибшему солдату, который напомнил пользователям арт-объект «Аленка», установленный в Нововоронеже Воронежской области. Об этом сообщает Пятый канал.

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Изначально фотография появилась в группе Facebook «Коростенский укрепрайон (УР№5)». «Подвиг солдата, увековеченный в дереве. Село Дедковичи, Коростенский район, наши дни», — подписал изображение автор публикации (в настоящее время недоступна).

«Так вот как выглядели фигуры с острова Пасхи», «Это позор», — комментировали возмущенные юзеры. Они указали, что монумент не похож на изображение настоящего бойца Красной армии. Также украинцев смутило то, что памятник стоит под наклоном.

Памятник «Аленке» установили в декабря 2020 года. Он вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Они раскритиковали арт-объект и назвали его «памятником Русской Смерти». Позже его решили демонтировать и продать на аукционе, а на этом месте пообещали установить новый монумент — «красивый и миловидный».

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