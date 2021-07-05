Памятник Шурику и Лиде из фильма Гайдая сравнили с напугавшей россиян «Аленкой»

В Белгородской области появился памятник студентам Шурику и Лиде, героям фильма Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Многие россияне сравнили новую скульптуру с памятником «Аленке», установленным в Нововоронеже. Соответствующие комментарии появились под публикацией в Telegram-канале «Белгород №1».

Так, белгородцы назвали новый памятник «уродством» и предложили жителям района «написать заявление в прокуратуру». Пользователи отметили, что памятник выполнен халтурно, без проработки деталей. Некоторым он напомнил шоколадные фигурки, другим — человечков из пластилина.

Также пользователи шутят, что у памятника есть родственная связь с нововоронежской «Аленкой». По мнению некоторых жителей, скульптура гайдаевских героев выполнена еще менее качественно. «Мда, даже печально известный памятник Алёнушке выглядел лучше», «Художественный уровень Алёнушки явно выше», «Лида,что-то болезненно выглядит, корону перенесла неверное», — иронизировали белгородцы.

Памятник «Аленке» установили 18 декабря 2020 года в честь 250-летия села Новая Аленовка. Он вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Они раскритиковали арт-объект и назвали его «памятником Русской Смерти». Некоторые пользователи предположили, что появление памятника прославит Нововоронеж и привлечет в город туристов.