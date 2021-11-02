В Крыму раскритиковали фонтан в виде девушки в коротких шортах

В Севастополе установили фонтан в виде молодой женщины с зонтом и в коротких шортах

В Крыму появился фонтан, который сделан в виде стоящей под зонтом девушки в коротком топе и шортах. Жители Севастополя раскритиковали объект, назвав его убожеством. Своим мнением они поделились в сообществе «Севастополь — столица мира» во «ВКонтакте».

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Скульптуру установили в районе Радиогородок. Автором выступил скульптор Василий Мирошниченко. Монумент сделан в виде молодой женщины, стоящей под прозрачным зонтом. Она одета в топ, оголяющий живот, и шорты. На плече на длинной цепочке висит сумка. Объект выполнен из полимеров и покрыт золотой краской. Фонтан оборудован подсветкой, а внутри находится капсула с посланием для будущих поколений.

Объект вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей сети. Некоторые из них оценили задумку автора, а другие раскритиковали скульптуру, назвав ее убожеством. «Верните манекен в магазин», «А это убожество можно назвать скульптурой?», «Он же ужасен», — написали в комментариях.

Городская администрация прокомментировала появление фонтана изданию «Подъем», отметив, что власти не согласовывали внешний вид монумента. Они проверят, законно ли был установлен фонтан, а после примут решение о возможном демонтаже. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на администрацию, из-за общественного резонанса автор убрал статую.

Ранее новый памятник в виде сидящей на чемоданах кошки раскритиковали в Кургане. Жители обратили внимание на декольте героини и назвали творение ужасом. Из-за недовольства горожан объект демонтировали, однако вскоре местные власти решили вернуть его обратно.