Лоза оценил альтернативу скандальному памятнику Аленке

Музыкант Юрий Лоза оценил новый памятник Аленке, который установят в городе Нововоронеже

Советский и российский певец Юрий Лоза оценил памятник Аленке, который планируется установить в городе Нововоронеж взамен прежней, скандальной версии монумента. «Аленку» изначально нужно было сделать красивой, заявил музыкант телеканалу «РЕН ТВ».

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«Сделали бы обычную "Аленку" красивую, не было бы разговоров. У нас только дай информационный повод, любой», — отметил артист.

Фото альтернативной «Аленки» появилось в сообществе «Подслушано Нововоронеж» в социальной сети «ВКонтакте». Новый памятник понравился жителям города. «Вот это Аленка, не то, что раньше! Браво автору», — написала одна из жительниц. «Хоть на Аленку похожа, а не на киборга-убийцу», — добавила другая.

Изначально памятник Аленке открыли на 250-летие села Новая Аленовка 18 декабря 2020 года. Согласно легенде, девушка-ходок Аленка нашла живописное место у ручья и позвала туда людей, которые и основали здесь поселение.

Однако жители города раскритиковали арт-объект из-за пугающего лица и непропорциональных размеров — «Аленку» прозвали «памятником русской смерти». Местные жители попросили убрать скульптуры, поскольку она якобы позорит их родной город. Администрация пообещала установить новый памятник — «красивый и миловидный».