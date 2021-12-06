Европейцы стали больше платить за электричество из-за холодов

Температура в Европе 6 декабря опустилась значительно ниже средних значений и дневные цены на электричество в ряде европейских стран превысили отметку в 200 евро (225,7 доллара) за мегаватт-час, пишет Bloomberg. С наступлением холодов повышенный спрос потребовал расширения производства на электростанциях, работающих на ископаемом топливе, поэтому стоимость электроэнергии резко увеличилась.

Цены на углерод в Европе сейчас близки к рекордным, а стоимость газа и угля стала выше из-за низкого уровня запасов в хранилищах. В связи с этим производство электроэнергии на основе ископаемого топлива остается очень дорогостоящим, и европейцам приходится больше платить за электричество в периоды холода и безветренной погоды.

На севере Швеции температура упала ниже -40 градусов Цельсия, поэтому цены на электроэнергию в северных регионах поднялись до рекордного уровня в 226,54 евро (255,73 доллара) за мегаватт-час, по данным энергетической биржи Nord Pool. Для поддержания баланса в энергосистеме в стране также запустили резервный завод, работающий на нефти. В Польше цены выросли до 240,59 евро (271,59 доллара) за мегаватт-час, в Германии выросли — до 265,39 евро (299,59 доллара), а во Франции — до 282,50 евро (318,90 доллара).

«Ожидается, что европейские цены на электроэнергию в декабре останутся очень высокими. Погода в ближайшие недели, производительность французской атомной энергетики, ежедневные поставки газа из России и политика Китая в отношении угля — от всех этих факторов зависит, вырастут ли цены еще больше», — считает руководитель отдела фундаментального анализа и моделирования компании по производству возобновляемой энергии Axpo Solutions AG Энди Соммер.

Российская энергетическая компания «Газпром» со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что Европа уже потратила около четверти газа, закачанного в этом году, — из подземных хранилищ отобрано 23,4 процента топлива. ЕС распечатала свои подземные хранилища газа 13 октября, когда они были заполнены лишь на 78 процентов, что стало худшим показателем за последние пять лет.