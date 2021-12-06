Женщина по ошибке неделю носила дома толстовку ремонтника на его глазах

Шотландский комик и писательница Ферн Брэди (Fern Brady) рассказала, как по ошибке неделю носила дома толстовку ремонтника на его глазах. На ее публикации в Twitter обратили внимание журналисты Daily Star.

Женщина поделилась неловкой ситуацией, произошедшей между ней и рабочим, который занимался ремонтом дома. Она объяснила, что часто носит одежду своего возлюбленного и последнюю неделю ходила в его толстовке с капюшоном. Когда героиня материала возвращала ее молодому человеку, он заявил, что это чужая вещь.

«Я с ужасом поняла, что надела толстовку нашего строителя. В один из дней я уснула в толстовке, а на утро вышла в ней из своей комнаты и поздоровалась с ним, будучи в его же одежде. Мне так стыдно!» — пояснила она. После того как Брэди осознала свою ошибку, она незаметно оставила худи в комнате, где работал строитель.

Публикация женщины стала вирусной и набрала больше 86 тысяч лайков. История писательницы рассмешила пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях. «Как же неудобно получилось!», «Мне стало неловко во время прочтения», «Боже, спасибо за то, что развеселила», «Это ужасно, пожалуйста, скажите мне, что вы постирали толстовку, прежде чем ее вернуть», — высказывались они.

В январе россиянин украл в храме куртку и обнаружил в кармане крупную денежную сумму. Инцидент произошел в Иркутске, 41-летний житель Черемхово, имя которого не раскрывается, тайно надел на себя чужую вещь и вышел из здания церкви. При этом позже он обнаружил в кармане документы, ключи от квартиры и машины, а также полмиллиона рублей.