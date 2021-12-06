Робот-гуманоид научился улыбаться

Британская компания по производству роботов Engineered Arts представила роботизированного гуманоида с продвинутой мимикой. Демонстрирующее возможности робота видео доступно на YouTube-канале организации.

Робот Engineered Arts получил имя Ameca. На видео можно заметить, как устройство имитирует человеческие эмоции. В самом начале ролика робот «просыпается», открывает глаза и недоуменно оглядывается по сторонам. Ameca приподнимает брови, моргает, приоткрывает рот и смотрит на свои руки. В заключение машина улыбается на камеру и протягивает руку.

Второй гуманоид компании по имени Mesmer, которого британские инженеры также научили изображать реалистичную мимику, на видео смотрит в камеру и подмигивает зрителю. Робот открывает рот, демонстрируя язык и ряд зубов, ухмыляется и улыбается. В конце видео Mesmer зевает, закрывает глаза и опускает голову.

По словам представителей компании, при создании роботов они сканировали живых людей, чтобы скопировать реалистичное выражение человеческого лица. Роботы не умеют ходить, они также не отличаются наличием продвинутого искусственного интеллекта. В первую очередь разработчики намерены использовать похожих на людей машин в качестве демонстрации технологии по имитации человеческой мимики.

В конце лета Tesla анонсировала появление робота-гуманоида Tesla Bot. По словам главы Tesla Илона Маска, робот будет полезен в быту, например, сможет ходить в магазин и приносить различные предметы.