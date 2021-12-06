Принята резолюция России и США против применения IT в преступных целях

ГА ООН приняла резолюцию РФ и США о предотвращении использования IT в преступных целях

Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию России и США против применения информационных технологий (IT) в преступных целях. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ был принят без голосования. Его соавторами стал ряд государств, в том числе Франция, Германия, Великобритания, Япония, Австралия, Южная Корея, ЮАР и другие.

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Генассамблея ООН считает необходимым «предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях». Отмечается, что использование информационных и коммуникационных технологий в будущих конфликтах между странами становится все более вероятным.

В резолюции указано, что ГА ООН обеспокоена злонамеренным использованием IT, особенно при атаках на критически важную инфраструктуру, в частности обеспечивающую оказание основных услуг населения.

Генассамблея ООН полагает, что добровольные нормы ответственного поведения государств могут снизить подобные риски. В будущем возможна разработка дополнительных обязательств.

23 апреля Россия предложила США восстановить диалог для предотвращения киберугроз. В МИД заявили, что суть российской инициативы сводится к принятию мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере информационных и коммуникационных технологий.

