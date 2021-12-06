Киркорову пригрозили арестом за неуплату 90 штрафов от ГИБДД

На певца Филиппа Киркорова составлено 90 административных дел из-за неуплаты штрафов

На российского поп-певца Филиппа Киркорова составлено 90 административных дел из-за неуплаты в срок штрафов от ГИБДД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

Эстрадному артисту грозит наказание в виде возмещения штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, либо арест на срок до 15 суток, либо общественные работы на срок до 50 часов. Судебные заседания назначены на 14 декабря.

«К мировому судье судебного участка №422 Таганского района города Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях (…) в отношении Киркорова Филиппа», — отметили в суде.

Музыкант или его представители не комментировали предстоящее заседание.

В ноябре сообщалось, что Филипп Киркоров вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином не смог улететь из Дубая из-за отсутствия ПЦР-тестов на коронавирус.