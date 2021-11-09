Филипп Киркоров не смог улететь из Дубая из-за отсутствия теста на COVID-19

Киркоров в Instagram: не смог вылететь из Дубая из-за отсутствия теста на COVID-19

Российский певец Филипп Киркоров вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином не смог улететь из Дубая из-за отсутствия ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.

«Пропустили школу, но у нас уважительная причина. Нас вчера не посадили на рейс, потому что у нас не было ПЦР-теста», — пояснил певец.

По словам певца, он собирался вернуться в Россию 7 ноября после выступления на фестивале PaRus в Объединенных арабских Эмиратах (ОАЭ). Однако позднее выяснилось, что у пассажиров российской авиакомпании для прохода на борт требуют отрицательный тест на коронавирус, которого у исполнителя не оказалось.

Киркоров также рассказал, на этот раз они покидают арабскую страну через Абу-Даби. По словам певца, там действуют другие правила на выезд из страны.

В сложившейся ситуации певец обвинил туроператора, который якобы ввел его в заблуждение, заверив, что ПЦР-тест не понадобится. По словам певца, в качестве извинений ему и его семье предоставили виллу на сутки.

В конце октября пользователи соцсетей обратили внимание на потолстевшего Филиппа Киркорова. На опубликованных после концерта блогера и певца Давы (настоящее имя — Давид Манукян) снимках видно, что артист потолстел, из-за чего у него появился объемный живот. Кроме того, у Киркорова также увеличилось лицо.