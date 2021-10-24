В сети обратили внимание на потолстевшего Филиппа Киркорова

Российский певец Филипп Киркоров выступил на концерте блогера и певца Давы (настоящее имя — Давид Манукян) и стал объектом обсуждений в сети. Пост появился в Telegram-канале «Только никому».

Администраторы заметили изменения во внешности поп-исполнителя и опубликовали коллаж из его снимков. На размещенных с шоу фотографиях видно, что артист потолстел, из-за чего у него появился объемный живот. Кроме того, у Киркорова также увеличилось лицо.

«Обратили внимание, что Филипп как-то снова набрал вес. Как бы огромный гардероб с люксовым шмотом LV, Gucci, Dior, DG и прочей мелочевкой не пришлось перешивать. Или того хуже — продавать!» — говорится в описании к коллажу.

Несмотря на высказывания авторов Telegram-канала поклонники восхитились внешностью певца в комментариях под роликом с концерта в его Instagram. «Отличное выступление вышло», «Не перестаете удивлять!», «Крутые костюмы», «Было очень круто», «Классная задумка», — писали фанаты.

В августе Киркоров вышел в свет в надувном жилете Louis Vuitton. Речь идет о жилете с монограммой бренда, дизайн которого напоминает накачанные воздухом подушки. Известно, что вещь необходимо надувать с помощью специальных встроенных клапанов. Ее стоимость составляет 262 тысячи рублей.