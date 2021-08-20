Киркоров показал новую сумку Louis Vuitton в виде моркови за 88 тысяч рублей

Филипп Киркоров похвастался сумкой бренда Louis Vuitton в виде моркови за 88 тысяч рублей

Российский певец Филипп Киркоров посетил музыкальную премию «Новая Волна» с необычным аксессуаром из новой коллекции французского модного дома Louis Vuitton за сотни тысяч рублей. Снимки появились в его Instagram-аккаунте.

Исполнитель показал подписчикам фотографии, на которых он позирует с различными знаменитостями на красной ковровой дорожке. На размещенных кадрах музыкант запечатлен в зеленой рубашке Louis Vuitton и белых джинсах с дырами на коленях, а также оранжевых кроссовках. Его образ дополнили солнцезащитные очки.

Кроме того, на снимках Киркоров держит в руках две сумки того же люксового бренда: клатч Carrot Pouch в виде моркови стоимостью 88,5 тысячи рублей и сумку в виде самолета, цена которой равна 39 тысячам долларов (2,8 миллиона рублей).

Ранее Яна Рудковская также продемонстрировала подписчикам новую сумку-стакан Louis Vuitton за 147 тысяч рублей. Речь идет об изделии, форма которой имитирует стакан. Знаменитость похвасталась фанатам покупкой, снявшись на фоне вишневого автомобиля Porsche в шелковой пижаме с монограммой бренда Louis Vuitton.