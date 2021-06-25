Внешний вид Филиппа Киркорова на видео с Басковым вызвал споры в сети

Российский певец Филипп Киркоров станцевал на камеру в ярком образе и вызвал споры в сети. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте блогера и музыканта Дани Милохина.

Музыкант появился на кадрах в черных брюках, белой футболке, неоново-желтом пиджаке, а также белых носках и сандалиях. Его образ дополнили небольшая сумка, солнцезащитные очки и шляпа. Помимо Киркорова, в коротком ролике снялись певец Николай Басков и 19-летний Милохин. Знаменитости синхронно выполнили танцевальное движение в такт музыке. Публикация набрала 7,7 миллиона просмотров и 774 тысячи лайков.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид артистов в комментариях. Так, одни раскритиковали их поведение: «Филя в клоуна превратился», «Басков с Киркоровым молодятся, как могут», «Падение звезд ниже плинтуса», «До чего дошел прогресс? И смешно, и грустно, что такие ранее уважаемые люди с офигенными голосами теперь стали безголосыми и не пойми как одетыми».

Другие, напротив, оценили видео. «Как они классно двигаются!», «Киркоров — желтый лучик солнца», «Филипп — красавчик», «Киркоров такой стильный, не могу», «Молодцы ребята! Какого года, а от трендов не отстают», — писали они.

В марте Филипп Киркоров появился на публике в юбке и вызвал споры в сети. Музыкант поделился фото с празднования 30-летия телеведущей Анастасии Ивлеевой: на нем он позирует в длинной плиссированной юбке поверх брюк, а также в жакете и белой рубашке в синюю полоску.