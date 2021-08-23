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Киркоров вышел в свет в надувном жилете Louis Vuitton за сотни тысяч рублей

Российский певец Филипп Киркоров надел жилет французского бренда за 262 тысячи рублей
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Фото: Страница Super.ru во «ВКонтакте»

Российский певец Филипп Киркоров посетил музыкальную премию «Новая Волна» в необычной одежде из ассортимента французского модного дома Louis Vuitton за сотни тысяч рублей. Снимки появились в сторис в его Instagram-аккаунте.

Папарацци запечатлели поп-исполнителя на красной ковровой дорожке вместе с рэпером Давой в оранжевой футболке и белых джинсах с дырами на коленях. Певец вышел в свет в жилете с монограммой бренда, дизайн которого напоминает накаченные воздухом подушки. Известно, что вещь необходимо надувать с помощью специальных встроенных клапанов.

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Стоимость коричневого жилета на сайте люксовой марки составляет 262 тысячи рублей. В описании товара отмечается, что верхняя одежда с V-образным вырезом выполнена из прозрачного пластика и канвы.

Ранее Филипп Киркоров привлек внимание фанатов другими аксессуарами Louis Vuitton. Музыкант появился на публике с сумками модного дома в руках. Речь идет о клатче Carrot Pouch в виде моркови стоимостью 88,5 тысячи рублей и сумке в форме самолета, цена которой равна 39 тысячам долларов (2,8 миллиона рублей).

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