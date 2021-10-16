Басков потребовал от Киркорова вписать его в завещание

Российский певец Николай Басков 15 октября встретил свой 45-летний юбилей. На празднике, посвященном круглой дате, он устроил шутливый диалог с исполнителем Филиппом Киркоровым, пишет «Собеседник».

После своего выступления на празднике Баскова Киркоров стал принимать в подарок цветы от своих поклонников. Певцу не удавалось собрать все букеты самостоятельно, поэтому к нему на помощь пришел юбиляр. «Ты же знаешь: все мое — всегда твое!» — заявил на это Киркоров.

Басков ответил на его слова шуткой и потребовал включить его в завещание. «Напиши это в своем завещании!» — попросил именинник.

Киркоров подчеркнул, что Баскову придется долго ждать, поскольку смерть не входит в его планы. Артист отметил, что стремится дожить до глубокой старости, и пообещал подумать над предложением певца. Киркоров добавил, что их дружба с Басковым является «божественным даром» и призвал ценить «его любовь».

Ранее Киркоров раскрыл детали своих похорон. По его словам, он хочет быть похороненным в гробу со стразами. При этом оплатить гроб согласился Николай Басков, добавив, что это всего лишь шутки.